Die "Revolutionären 1. Mai-Demonstration" biegt in die Sonnenallee in Neukölln ein.

Berlin - Ohne größere Probleme hat die sogenannte Revolutionäre 1. Mai-Demonstration in Berlin die Sonnenallee in Neukölln passiert. Befürchtete Konfrontationen mit der Polizei blieben zunächst aus. Rund eineinhalb Stunden nach dem Start am Südstern in Kreuzberg hatte der Protestzug Neukölln durchquert und war auf dem Rückweg zum Ausgangspunkt. Ein großes Polizeiaufgebot begleitete die Demonstration linker und linksradikaler Gruppen, sah aber zunächst keinen Anlass, einzuschreiten.