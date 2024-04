Magdeburg - Im Rahmen des Nato-Großmanövers Steadfast Defender werden in den kommenden Tagen Hunderte Fahrzeuge und Soldaten der britischen Armee auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt unterwegs sein. Die Fahrzeuge sind nach Angaben des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr auf dem Weg von Emden in Niedersachsen in Richtung polnischer Grenze. Im Rahmen der Übung soll nach Angaben der Nato die schnelle Verlegung von Truppen innerhalb der Bündnisstaaten getestet werden. Es ist demnach die größte Nato-Übung seit Jahrzehnten.

Wie die Bundeswehr mitteilte, können die einzelnen Fahrzeugkolonnen bis zu einem Kilometer lang sein. Die letzten Fahrzeuge sollen am 25. April die Grenze zu Polen passieren. Autofahrer seien angehalten, Abstand zu den Militärverbänden zu halten.