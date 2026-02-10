Nach frostigem Start in den Tag steigen die Temperaturen in Berlin und Brandenburg wieder an. In den Morgenstunden besteht weiterhin Glättegefahr.

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg liegen die Temperaturen am Morgen noch leicht im Frostbereich, stellenweise kann es glatt werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) steigen die Werte im Tagesverlauf jedoch an. Im Norden Brandenburgs werden zwei bis vier Grad erreicht, sonst fünf bis sieben Grad. Es bleibt überwiegend trocken, im Norden Brandenburgs kann sich vereinzelt sogar die Sonne zeigen.

In der Nacht zum Mittwoch besteht erneut Glättegefahr. Die Temperaturen sinken auf plus ein bis minus ein Grad. Am Mittwoch wird es milder. Die Werte steigen auf etwa drei Grad im Nordosten und bis zu sieben Grad im Südwesten Brandenburgs, in Berlin auf rund sechs Grad. Der Himmel bleibt meist bewölkt, zeitweise fällt Regen.