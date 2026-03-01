Sonne satt und bis zu 17 Grad: Berlin und Brandenburg erleben einen frühlingshaften Start in den März. Doch nachts bleibt es frostig.

Mildes Wetter lockt heute viele Menschen nach draußen – morgens kann es regional trotzdem noch frostig werden.

Berlin/Potsdam - Passend zum meteorologischen Frühlingsanfang sorgt milde Luft in Berlin und Brandenburg für steigende Temperaturen. Nach einem teils noch wolkigen Start in den Tag, lockert die Bewölkung im Tagesverlauf auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Regen ist nicht in Sicht.

Die Temperaturen klettern auf 10 bis 13 Grad, dazu weht nur ein schwacher bis mäßiger Wind. Erst am Abend wird es wieder kühler, in der Nacht zum Montag kann es im Südosten Brandenburgs leichten Frost bis minus drei Grad geben.

Wie geht es in der neuen Woche weiter?

Zum Wochenbeginn bleibt das Wetter ruhig. Am Montag zeigt sich der Norden zeitweise wolkiger, im Süden scheint häufig die Sonne bei bis zu 15 Grad. Noch milder wird es am Dienstag mit viel Sonnenschein und Temperaturen zwischen 14 und 17 Grad. Auch zur Wochenmitte bleibt es trocken und freundlich, allerdings werden die Nächte weiterhin kühl mit örtlichem Frost.