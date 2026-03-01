Ohne Helm auf dem Quad: Ein neunjähriges Kind wird bei einem Unfall schwer verletzt – wie es dazu kam und was die Polizei jetzt ermittelt.

In Weimar prallt ein Quad gegen einen Zaun – ein Kind trug dabei keinen Helm. (Symbolbild)

Weimar - Bei einem Quad-Unfall in Weimar ist ein neunjähriges Kind schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war eine 44-Jährige am Samstagnachmittag mit dem Fahrzeug auf der Otto-Schott-Straße unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Quad verlor und gegen einen Zaun neben der Fahrbahn fuhr. Das Kind fuhr mit, trug jedoch den Angaben zufolge keinen Helm.

Während das Kind schwere Verletzungen erlitt, wurde die 44-Jährige leicht verletzt. Beide kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Quad sowie am Zaun entstand Sachschaden.