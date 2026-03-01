Die Zukunft der Klinik in Zerbst ist lange ungewiss. Der Landkreis hat Klarheit geschaffen - und will so langfristig den Standort sichern.

Zerbst - Bei der zuvor von Schließung bedrohten Klinik in Zerbst hat es einen Trägerwechsel gegeben. Künftig arbeitet das Krankenhaus nicht mehr unter der Trägerschaft von Helios, sondern unter der des Landkreises Anhalt-Bitterfeld, wie dieser mitteilte. Der Kreistag hatte am 19. Februar grünes Licht gegeben, ebenso das Landesverwaltungsamt als obere Kommunalaufsicht.

Der Landkreis setzt so nach eigenen Angaben ein klares Signal für die langfristige Sicherung der medizinischen Versorgung in der Stadt und der Region. Alle rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten werden übernommen, wie es hieß. Der Kreis wolle nicht nur die stationäre Versorgung dauerhaft sichern, sondern den Standort auch strukturell weiterentwickeln. Das ehemals private Krankenhaus sei ein „versorgungsrelevanter Standort im ländlichen Raum“, hieß es.

Mitte Oktober 2025 hatte die damalige Geschäftsleitung die Schließung des Krankenhauses bekanntgegeben. Helios betreibt weiterhin Kliniken in Oschersleben (Bördekreis), Burg und Vogelsang-Gommern (beides Landkreis Jerichower Land) sowie in Köthen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld).