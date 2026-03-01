Ein Autofahrer stirbt bei einem nächtlichen Unfall in Berlin-Reinickendorf. Die Polizei hat erste Details, doch viele Fragen zum Hergang bleiben offen.

Ein Auto ist in Berlin-Reinickendorf gegen einen Baum geprallt. Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf ist in der Nacht ein Autofahrer ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge prallte das Auto kurz vor 3.00 Uhr auf der Aroser Allee aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen Baum.

Der Fahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie es zu dem Unfall kam und ob weitere Personen beteiligt waren, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ermittlungen dauern an.