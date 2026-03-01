Nach 80 Tagen endet im Bergzoo Halle die Lichtshow mit rund 1.000 Figuren. Seit 2018 zog das Event mehr als eine Million Besucher an.

Halle - Im Bergzoo Halle endet am meteorologischen Frühlingsanfang eine besondere Freiluftausstellung. Nach 80 Tagen werden die von chinesischen Laternenkünstlern gestalteten dreidimensionalen Figuren der Magischen Lichterwelten wieder abgebaut, wie der Zoo mitteilte. Sie waren entlang eines mehr als zwei Kilometer langen Rundwegs aufgereiht - die Eventfläche war den Angaben nach rund fünf Hektar groß. Das Motto lautete „Fantasy Island“.

Die Magischen Lichterwelten haben sich seit ihrer Premiere im Jahr 2018 zur größten Veranstaltung ihrer Art entwickelt, wie es hieß. Seitdem hätten sich mehr als eine Million Menschen die Lichtfiguren aus Metall und Stoff angesehen - in der jüngsten Ausgabe waren das etwa 1.000 Stück in mehr als 50 Themeninstallationen.