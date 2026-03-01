Ein Streit unter Kollegen eskaliert. Plötzlich zieht einer der Beteiligten ein Messer und verletzt einen Mann.

Die Polizei in Braunschweig nimmt einem Mann fest, der seinen Arbeitskollegen mit einem Messer verletzt haben soll. (Symbolbild)

Braunschweig - Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Kollegen im Volkswagenwerk in Braunschweig ist ein Mann mit einem Messer verletzt worden. Worum es bei dem Streit ging, sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der tatverdächtige Mann wurde festgenommen. Das Opfer wurde bei dem Angriff am Samstag laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben der „Braunschweiger Zeitung“ habe das Opfer laut einer VW-Sprecherin bei dem Angriff Schnittverletzungen erlitten. Zu Ausfällen in der Produktion sei es aufgrund des Streits demnach nicht gekommen.