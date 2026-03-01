Im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge brennt ein Reisebus komplett aus. Alle 20 Fahrgäste bleiben unverletzt. Die Polizei nennt erste Hinweise zur Brandursache.

Ein Reisebus geht im Erzgebirge in Flammen auf – wie kam es dazu? (Symbolbild)

Tharandt - Ein Reisebus ist in den frühen Morgenstunden auf der Dresdner Straße zwischen Freital und Tharandt vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Fahrer gegen 4.00 Uhr Rauch im Heckbereich des Fahrzeugs und hielt daraufhin an. Die 20 Fahrgäste konnten den Bus unverletzt verlassen, bevor sich das Feuer auf das gesamte Fahrzeug ausbreitete.

Während der Löscharbeiten und der Bergung musste die Straße zunächst voll gesperrt werden. Inzwischen ist sie wieder einseitig befahrbar. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus.