Nach dem Angriff auf den Iran versammeln sich in Niedersachsens Landeshauptstadt Hunderte Menschen. Dabei wird nicht nur die frühere iranische Flagge geschwenkt.

Hannover - Dutzende Menschen sind nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran auch in Hannover zu mehreren Demonstrationen auf die Straße gegangen. Für heute Nachmittag hatte eine Privatperson eine Versammlung vor dem Hauptbahnhof mit dem Titel „Menschenrechte in Iran – Solidarität mit der Zivilbevölkerung“ angemeldet.

Ein dpa-Fotograf berichtete, dass die Demonstranten unter anderem die Flagge des Iran aus der Zeit vor der Islamischen Revolution, aber auch die Flaggen Israels, der USA und der EU schwenkten. Die Stimmung sei fröhlich gewesen, es sei gejubelt und getanzt worden. Auf einem Banner wurde der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, Reza Pahlavi, gezeigt.

Tags zuvor, noch vor der Nachricht vom Tod des iranischen Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei, hatten nach Polizeiangaben bereits rund 85 Menschen ebenfalls vor dem Hauptbahnhof demonstriert. Auch dort war die iranische Flagge aus der Zeit vor der Islamischen Revolution zu sehen, allerdings gab es auch Kritik an Israel. So stand auf einem Banner: „Nein zum Militarismus und zur militärischen Aggression Israels. Nein zur Islamischen Republik.“ Die Versammlung verlief störungsfrei.

Als sich am späten Samstagabend dann die Nachricht von Chameneis Tod verbreitete, versammelten sich laut Polizei bis Mitternacht rund 300 Menschen in Hannovers Innenstadt. Auch diese Versammlung verlief friedlich.

Israel und die USA haben den Iran seit Samstagmorgen angegriffen. Dabei wurde auch Chameneis Amtssitz in einem Hochsicherheitsbereich der Hauptstadt Teheran bombardiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump verkündet hatte, dass Chamenei tot sei, bestätigten später auch iranische Staatsmedien dessen Tod.