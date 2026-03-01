Zwei Mädchen erleben in einem Park in Halle einen Schockmoment. Ein Unbekannter wird übergriffig, doch sie können fliehen. Die Polizei sucht einen Mann im schwarzen Jogginganzug.

Halle - Ein Unbekannter hat im Park am Bruchsee in Halle-Neustadt zwei Mädchen sexuell belästigt. Der Mann soll die 10 und 12 Jahre alten Kinder am Samstagnachmittag angesprochen und sich entblößt haben und zudem handgreiflich geworden sein, wie die Polizei mitteilte. Die Mädchen setzten sich demnach zur Wehr und flüchteten. Nach ersten Erkenntnissen seien sie unverletzt geblieben, hieß es.

Laut Polizei beschreiben die Kinder den Täter als 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,65 Meter groß. Er soll einen schwarzen Jogginganzug getragen und einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt haben. Die Polizei sucht Zeugen.