Milde Temperaturen bei bewölktem Himmel am Freitag

Magdeburg - Ein milder Tag mit überwiegend bedecktem Himmel erwartet die Menschen in Sachsen-Anhalt am Freitag. Dabei sind Temperaturen bis 21 Grad zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Den ganzen Tag über ist demnach mit vielen Wolken zu rechnen. Dabei bleibt es überwiegend trocken. Es wird windig, am Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zum Samstag sinken die Temperaturen bis auf acht Grad. Es bleibt bewölkt, trocken und schwach windig.