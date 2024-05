Mieterrat will kleine Windräder in Stadtgebiet errichten

Halle - Kleine Windräder in Halles Stadtgebiet könnten in Zukunft eine neue Möglichkeit zur Erzeugung von Energie sein. Um diese Idee Wirklichkeit werden zu lassen, hat der Mieterrat der Saalestadt am Donnerstag unter anderem Ergebnisse erster Untersuchungen dazu vorgestellt.

Ziel des Projektes ist es, die Anlagen als Ergänzung zu Photovoltaik zu betreiben. Eine Pilotanlage soll demnach in einem Jahr ans Netz gehen. Die kleinen Windenergieanlagen sollen zum Beispiel auf Hausdächern oder in Gewerbegebieten installiert werden. So sollen sie einen „signifikanten Beitrag zur Energieversorgung leisten“, so die Einschätzung des Mieterrats, der Initiator des Projektes ist.

Der Mieterrat Halle ist 2019 gegründet worden. Ziel des Vereins ist es eigenen Angaben nach, die Interessen von Mietern zu vertreten und sie bei der Durchsetzung von Mieterrechten zu unterstützen.