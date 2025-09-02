Auch nach dem Ende des Transferfensters in Deutschland lässt der Wechsel des Mittelfeldspielers Puertas nach Bremen auf sich warten. Doch das Leihgeschäft ist offenbar nicht geplatzt.

Cameron Puertas soll jetzt für Werder Bremen seine Tore schießen. (Archiv)

Bremen - Die Bekanntgabe des Wechsels vom spanischen Fußballprofi Cameron Puertas zu Werder Bremen verzögert sich Medienberichten zufolge noch etwas. Die Leihe des 27 Jahre alten offensiven Mittelfeldspielers vom saudi-arabischen Erstligisten Al-Qadsiah FC soll laut „Kicker“ und dem Portal „Deichstube“ in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden.

Puertas soll bis Saisonende ausgeliehen werden

Der „Kicker“ berichtet von vertraglichen Modalitäten, die der Bekanntgabe im Weg stehen. Schon am Samstag hatte der Profi laut „Deichstube“ den Medizincheck in Bremen bestanden.

Bis zum Ende der Saison soll Puertas ausgeliehen werden. Der Spanier, der in der Schweiz geboren wurde, war erst im vergangenen Sommer vom belgischen Club Royale Union Saint-Gilloise für rund 15 Millionen Euro nach Saudi-Arabien gewechselt.