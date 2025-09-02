Nach intensiver Suche mit Hubschrauber und Fährtenhund wurde eine demente Seniorin in Brandenburg tot entdeckt. Ein Zeuge fand sie nördlich von Nauen in einem Graben.

Nauen - Eine seit Sonntag vermisste und intensiv gesuchte 92-jährige Frau ist im Westen Brandenburgs tot aufgefunden worden. Ein Zeuge fand die leblose Frau in einem Graben nördlich der Stadt Nauen, wie die Polizei mitteilte. Ein alarmierter Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Die Frau, die unter Demenz litt, wurde zuletzt am Sonntagabend in ihrem Zimmer einer Senioreneinrichtung in Nauen gesehen. Polizei und Helfer suchten aufwendig mit Hilfe eines Fährtenhundes und des Polizeihubschraubers nach der Frau.

Die Leiche wurde an einem Sumpfgebiet gefunden. Die Polizei geht nicht von einem Verbrechen aus, wie ein Sprecher sagte. Vermutlich überlebte die Frau die Nacht wegen Kälte und Feuchtigkeit nicht.