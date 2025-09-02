Zeugen schlagen Alarm: In Cottbus soll ein Mann gewaltsam in ein Auto gezerrt worden sein. Was die Polizei wenig später in Sachsendorf entdeckt.

Cottbus - Ein Mann soll in Cottbus gegen seinen Willen in ein Auto gezerrt worden sein. Zeugen beobachteten am Montagabend eine gewaltsame Auseinandersetzung mehrerer Personen und alarmierten die Polizei, wie die Polizei berichtete. Polizisten konnten den Mann wenig später zu Fuß im Stadtteil Sachsendorf antreffen. Er erlitt leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine medizinische Versorgung vor Ort. In der Nähe entdeckten die Polizisten auch den Pkw sowie eine Frau und zwei Männer. Sie wurden wegen des dringenden Tatverdachts vorläufig festgenommen.