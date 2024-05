Weißenfels (dpa) – - Die Basketballer von MBC Syntainics werden auch in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen. Die Schützlinge von Trainer Predrag Krunic behielten am Sonntag im letzten Heimspiel der Saison gegen den Tabellen-Achten MHP Riesen Ludwigsburg mit 91:90 (51:45) die Oberhand und nutzten damit den ersten von drei Matchbällen im Kampf um den Klassenerhalt. Den größten Anteil am zehnten Saisonsieg der Weißenfelser hatten Johnathan Stove (28), Martin Breunig (17), Charles Callison (14) und John Bryant (12). Für Ludwigsburg erzielten Yorman Polas Bartolo (17), Jeff Roberson (16), Desure Buie (12) und Johannes Patrick (10) die meisten Punkte. Callison verwandelte vier Sekunden vor dem Ende zwei Freiwürfe zum 91:87.

Die Gastgeber verschliefen das erste Viertel und lagen nach elf Minuten mit 24:33 zurück. Mit einem 10:0-Lauf von 39:44 (16.) auf 49:44 (20.) zogen die Mitteldeutschen Ende des zweiten Viertels in Front. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In der 30. Minute lagen die Gäste mit 70:66 vorn. Mit einem 13:3-Lauf auf 79:73 (35.) legten die Hausherren den Grundstein zum eminent wichtigen Erfolg und ließen sich in der Schlussphase den Erfolg nicht mehr aus der Hand nehmen. Ausschlaggebend dafür war die wesentlich bessere Trefferquote aus dem Feld von 49 Prozent gegenüber den Ludwigsburgern, die nur auf 40 Prozent kamen.