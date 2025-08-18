Leipzig - Das Zeigen des Hitlergrußes hat einen Mann in Leipzig hinter Gitter gebracht. Beamte der Bundespolizei hatten den 31-Jährigen am Hauptbahnhof zur Rede gestellt und kontrolliert, wie die Behörde mitteilte. Dabei habe sich herausgestellt, dass es gleich zwei Haftbefehle gegen den Mann gab. Das Amtsgericht Leipzig hatte ihn wegen Betrugs und Erschleichen von Leistungen zu einer Geldstrafe verurteilt. Da der 31-Jährige nicht zahlen konnte, kam er ins Gefängnis. Zudem wird gegen ihn wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt.