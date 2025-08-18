Das Opfer soll vier Männer gefragt haben, warum sie E-Scooter umwerfen. Daraufhin greifen sie ihn an - und verletzten ihn. Die Kripo ermittelt.

Berlin - Eine Gruppe von Männern soll einen 26-Jährigen auf dem Berliner Hohenzollerndamm mit mehreren Stichwunden verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, hatte er die Männer auf umgeworfene E-Roller angesprochen. Demnach war der Mann am Sonntagmittag in Schmargendorf unterwegs, als ihn eine Gruppe von vier Männern mit Fäusten und Fußtritten angriff.

Einer der vier Männer soll den 26-Jährigen zudem mit einem scharfen Gegenstand an der Brust, am Bauch und an einem Arm verletzt haben. Eine Passantin beobachtete den Angriff und alarmierte die Polizei. Noch bevor diese eintraf, suchten die Angreifer das Weite und stiegen an der S-Bahn-Station Hohenzollerndamm in einen Zug ein.

Mit Stichverletzungen wurde der 26-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er die Männer vor dem Angriff gefragt haben, „warum sie abgestellte E-Roller umgeworfen hatten“, heißt es in der Mitteilung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.