Zwei Männer sind abends in Berlin unterwegs. Plötzlich wird einer der beiden angegriffen. Die Folgen sind heftig. Zu den Hintergründen gibt es bislang nur eine Vermutung.

Nach einem Angriff auf einen Mann in Friedrichshain ermittelt die Polizei. (Symbolbild)

Berlin - Bei einem unvermittelten Angriff in Friedrichshain hat ein Mann zwei Schneidezähne verloren. Der 35-Jährige war mit seinem Partner (41) am Sonntagabend in der Mühlenstraße unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Ein 29-Jähriger soll ihn dann ins Gesicht geschlagen haben.

Nach ersten Ermittlungen soll dies ohne einen vorherigen Streit erfolgt sein. Der 35-Jährige vermute einen homophoben Hintergrund, sagte ein Polizeisprecher. Das werde nun geprüft.

Der mutmaßliche Täter verletzte sich laut Polizei bei dem Schlag ebenfalls. Auch seine Wunde sei in einem Krankenhaus versorgt worden.