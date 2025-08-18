Ein Mann wird vom Rad gestoßen und mehrfach angegriffen. Der mutmaßliche Täter wird danach in eine Fachklinik gebracht.

Magdeburg - Ein Mann soll in Magdeburg einen 60-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Das Opfer sei am Freitag von seinem Rad gestoßen und mit einer Metallstange und einem spitzen Gegenstand angegriffen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann sei verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Eine 17-Jährige habe die Polizei angerufen, nachdem der Verletzte sie um Hilfe gebeten hatte, hieß es. Die Beamten hätten anschließend nach dem mutmaßlichen Täter gesucht, ihn gefunden und festgenommen. Der Angegriffene gab an, den 52-Jährigen nicht zu kennen.

Der Beschuldigte wurde einem Richter am Amtsgericht Magdeburg vorgeführt und daraufhin in eine Fachklinik gebracht. Das Angriffsopfer sei zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, hieß es. Die Polizei ermittle weiterhin.