Am späten Sonntagabend geht es einfach nicht mehr: Ein Regionalexpress auf dem Weg von Schwerin nach Berlin hält an. Der Stopp steht nicht auf dem Fahrplan. Der Grund: Defekte Toiletten im Zug.

Neustrelitz - Defekte Zugtoiletten und Bahnreisende mit einem dringenden Grundbedürfnis haben zum außerplanmäßigen Stopp einer Regionalbahn geführt. Wie eine Sprecherin der Ostdeutschen Eisenbahn (Odeg) bestätigte, hielt ein Regionalexpress der Linie 85 auf dem Weg von Schwerin nach Berlin am Sonntagabend in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte), obwohl der Halt laut Fahrplan nicht vorgesehen ist.

Wie zuvor der NDR berichtete, war der Druck und der Unmut der Passagiere offenbar so groß, dass sich das Personal für den Halt um 21.40 Uhr am Neustrelitzer Bahnhof entschied. Nach dem kurzen Stopp rollte der Zug auch weiter.