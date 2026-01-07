Im Görlitzer Park wird ein Mann gefesselt und verletzt gefunden. Die Polizei geht von einem schweren Gewaltverbrechen aus.

Berlin - Nach dem Auffinden eines schwer verletzten Mannes im Görlitzer Park in Berlin-Kreuzberg geht die Polizei von einem schwerwiegenden Verbrechen aus. Die Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Er wäre gestorben bei der Kälte in der Nacht, wenn er nicht gefunden worden wäre, fügte Polizeivizepräsident Marco Langner an.

Der 47-Jährige war am Dienstag von einem Zeugen bemerkt worden. Der Mann sei verletzt und gefesselt gewesen, führte die Sprecherin aus. Die Beamten gehen von einer „nicht unerheblichen Gewalteinwirkung“ gegen ihn aus. Zudem wurde er hilflos in der Kälte zurückgelassen. Der Mann kam anschließend in ein Krankenhaus.