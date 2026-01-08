In einem Graben findet eine Passantin einen leblosen Mann. Neben ihm ist ein Hund, der ihm nicht von der Seite weicht – selbst als Rettungskräfte dem Mann zu Hilfe kommen wollen.

Lohne - Eine Spaziergängerin hat in Lohne (Landkreis Vechta) einen Mann leblos in einem Straßengraben entdeckt. Alarmierte Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des 33-Jährigen feststellen. Die Todesumstände seien unklar, sagte ein Polizeisprecher. Dazu werde ermittelt.

Als Rettungskräfte und ein Notarzt eintrafen und den Mann untersuchen wollten, wich ein Hund, ein American Bulldog, dem leblosen Mann nicht von der Seite. „Auch gegenüber den hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei zeigte sich der Hund in seiner Stimmung schwankend“, teilten die Beamten mit. So habe der Hund den Rettungseinsatz erschwert.

Die Polizei ermittelte eine Mitbewohnerin des Mannes, die in der Nähe des Fundortes wohnt. Ihr gelang es, das Tier zu sichern. Der Hund kam in die Obhut des Veterinäramtes. Nach ersten Ermittlungen der Beamten war der 33 Jahre alte Tote aus Lohne der Halter des Hundes.