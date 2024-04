Das Wappen der sächsischen Polizei ist an der Mütze eines Polizisten angebracht.

Dresden - Ein 34-Jähriger soll bei einem Polizeieinsatz am Montagabend zwei Beamte leicht verletzt haben. Die Beamten wurden alarmiert, weil der Mann den Eingangsbereich eines Wohnheims im Stadtteil Friedrichstadt beschädigt hatte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als sie dem Sachverhalt vor Ort nachgingen, schlug der 34-Jährige mit einer Musikbox um sich und trat nach einer 31 Jahre alten Polizistin und ihrem zwei Jahre jüngeren Kollegen, beide erlitten leichte Verletzungen. Da der Mann augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm Blut entnommen. Er verbrachte die Nacht in Polizeigewahrsam. Die Polizei ermittelt nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Sachbeschädigung.