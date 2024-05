Berlin - In Berlin-Moabit ist ein Mann verletzt und beraubt worden, der eine israelische Flagge als Gewand trug. Bisherigen Ermittlungen zufolge saß der 34-Jährige am Freitagnachmittag an einem Tisch im Außenbereich eines Lokals in der Beusselstraße. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Unbekannter, der zuvor mit einem E-Scooter unterwegs war, soll an den Mann herangetreten sein, „israelfeindliche Worte von sich gegeben“ und ihm mit einer Faust ins Gesicht geschlagen haben, hieß es. Der 34-Jährige sei daraufhin zu Boden gestürzt.

Der Täter flüchtete zu Fuß, wie es hieß. Angaben der Polizei zufolge habe die Geldbörse des 34-Jährigen, die sich vor dem Angriff noch auf dem Tisch befunden haben soll, nach dem Angriff gefehlt. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Mann ab. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen.