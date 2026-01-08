In einem Park in Mittweida kommt es zu einer schweren Attacke auf einen Mann. Der Täter flüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Mittweida - Ein Mann ist in einem Park in Mittweida (Landkreis Mittelsachsen) von einem unbekannten Angreifer schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Mittwochabend von dem Täter zu Boden gebracht und dann verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Passant sei Zeuge des Geschehens gewesen, habe den Flüchtenden jedoch nicht näher beschreiben können.

Die Polizei suchte in der Umgebung des Tatortes nach dem Täter – jedoch ohne Erfolg. Der Verletzte wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Behörde ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise. Ereignet haben soll sich die Tat den Angaben zufolge zwischen 20.00 und 20.30 Uhr.