Verkehrsteilnehmer bringen den Winterdienst in heikle Situationen. Die Stadt Wilhelmshaven berichtet von zwei Vorfällen.

Wilhelmshaven - Autofahrer haben in Wilhelmshaven Räumfahrzeuge abgedrängt. Am Donnerstagabend wurde ein Fahrzeug des Winterdienstes überholt und von der Fahrbahn gedrängt, wie die Stadt mitteilte. Das Fahrzeug wurde zwei Stunden lang geborgen, kann aber weiter für den Winterdienst genutzt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Erst zwei Tage zuvor habe es einen ähnlichen Vorfall gegeben, als ein Reisebus ein Streufahrzeug waghalsig überholt hatte.