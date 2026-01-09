weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  3. Wegen Wintersturm „Elli“: Wochenmärkte fallen in mehreren Städten aus

EIL
Wegen Wintersturm „Elli“ Wochenmärkte fallen in mehreren Städten aus

Bei viel Schnee und Glätte können mancherorts die Wochenmärkte nicht stattfinden. Mehrere Städte ziehen deshalb Konsequenzen.

Von dpa 09.01.2026, 09:29
Wegen des Winterwetters fallen Wochenmärkte in einigen Städten aus. Julian Stratenschulte/dpa

Emden/Wilhelmshaven - Wegen des Wintersturms „Elli“ finden einige Wochenmärkte in Niedersachsens nicht wie geplant statt. Die Küstenstädte Emden und Wilhelmshaven etwa haben ihre Wochenmärkte für heute und morgen aufgrund der Wetterlage abgesagt, teilten die Stadtverwaltungen mit. In Hildesheim entfallen am Samstag die Wochenmärkte auf dem Marktplatz und auf dem Neustädter Markt, hieß es dort aus dem Rathaus.