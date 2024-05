Berlin - Nachdem ein 20-jähriger Mann am Sonntag in Berlin-Neukölln angeschossen und schwer verletzt worden ist, sucht die Polizei nach Zeugen und Hinweisen auf den Täter. Gegen 13.00 Uhr kam es laut Polizei in Gropiusstadt zu einem Streit zwischen mehreren Männern. Einer von ihnen schoss mehrfach und traf den 20-Jährigen. Er wurde in die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert. Die Polizei bittet nun, auch mögliche Fotos oder Videos zu übersenden. Hinweise können demnach auch vertraulich abgegeben werden. Das Krankenhaus wurde nach der Tat von Polizisten bewacht, weil sich Verwandte des Opfers dort drängten.