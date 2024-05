Die Polizei sichert im Umfeld der Wohnung Spuren, nachdem ein 37-jähriger Mann in seiner Wohnung in Weener getötet wurde.

Weener - Nach dem gewaltsamen Tod eines 37 Jahre alten Mannes in Weener im Landkreis Leer hat die Staatsanwaltschaft einen 52-Jährigen wegen Totschlags angeklagt. Wie ein Sprecher der Behörde am Donnerstag mitteilte, sollen die beiden Männer Ende Januar in der Wohnung des 37-Jährigen gestritten haben. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der ältere Mann mehrfach mit einem Messer auf den jüngeren Mann eingestochen haben. Der 37-Jährige wurde unter anderem im Brust- und Rückenbereich getroffen und tödlich verletzt. Die Polizei nahm den 52-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit in der Nacht nach der Tat fest, er befindet sich in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung eines Hauptverfahrens gegen den Mann entscheidet das Landgericht Aurich.