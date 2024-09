Nienburg - Ein Mann ist in Nienburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Einsatzkräfte wurden aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Menschen am Bahnhof alarmiert, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Vor Ort fanden sie den schwer verletzten 34-Jährigen, der bereits vom Rettungsdienst versorgt wurde. Der Täter flüchtete zunächst. Das Opfer wurde für eine Notoperation in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist laut Polizei stabil.

Nur wenige Stunden später nahm die Polizei einen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er stehe im dringenden Verdacht, den Mann mit einem Messer angegriffen zu haben, hieß es. Gegen ihn wird nun ermittelt.