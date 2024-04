Leipzig - Auf einen sonnigen Maifeiertag können sich die Menschen in Sachsen freuen. Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig mitteilte, startet die Woche bei zunächst noch wolkigem Himmel und 20 bis 23 Grad, im Bergland 16 bis 20 Grad. Es bleibt meist niederschlagsfrei. Am Dienstag und Mittwoch dominiert dann jedoch die Sonne, es zeigen sich kaum Wolken am Himmel und das Thermometer zeigt Werte von maximal 27 bis 29 Grad.