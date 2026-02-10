Ein mit Gefahrgut beladener Lkw verunfallt am Montagabend auf der A36. Zwar bleibt der Fahrer unverletzt, die Strecke aber bis in die Morgenstunden voll gesperrt.

Blankenburg - Nach einem Lkw-Unfall mit Gefahrstoffen auf der Autobahn 36 bei Blankenburg war die Strecke zwischen Blankenburg Ost und Blankenburg Mitte für mehrere Stunden voll gesperrt. Der Anhänger des Fahrzeugs sei auf die Seite gekippt, nachdem der 53-jährige Fahrer die Kontrolle über seinen Lkw verloren hatte, hieß es in einer Polizeimitteilung. Der Mann blieb unverletzt.

Der Lkw war demnach mit Gefahrstoffen wie Essigsäure und Chromsäure beladen. Diese waren unter anderem in 1.000-Liter-Fässern gelagert. Die Transportbehältnisse blieben jedoch unbeschädigt. Gefahrstoffe traten demnach nicht aus. Es habe daher zu „keiner Zeit eine Gefahr für die Umwelt oder die handelnden Einsatzkräfte“ bestanden, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Unfall ereignete sich gegen 20.30 Uhr am Montagabend. Die Strecke war für Bergungsarbeiten bis 0.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Niedersachsen war noch bis 4.30 Uhr gesperrt, ist mittlerweile aber wieder freigegeben.