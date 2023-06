Hermsdorf - Ein Lkw ist am Mittwochmorgen auf der Autobahn 9 beim Hermsdorfer Kreuz (Saale-Holzland-Kreis) in die Mittelleitplanke geprallt. Dabei wurde die Lkw-Fahrerin verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Landeseinsatzzentrale am Mittwoch mitteilte. Die Fahrerin lenkte den Lastwagen aus bislang ungeklärtem Grund bei der Teilung zwischen A9 und A4 in die Leitplanke. Die Autobahn muss in Fahrtrichtung Berlin laut Polizei für mehrere Stunden gesperrt werden.