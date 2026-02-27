Ein Sportler setzt die Messlatte, zwei Promis straucheln – und Jorge González leuchtet in Pommes-Gelb. So startete die neue „Let’s Dance“-Staffel.

Köln - Zwischen Lampenfieber und Vorfreude im Takt bleiben: In der neuen „Let's Dance“-Staffel wächst schon in der ersten Show einer über sich hinaus. Der Schweizer Kletterer Joel Mattli wirbelt mit beeindruckender Leichtigkeit über das Parkett, auch Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack tanzt sich souverän an die Spitze der Frauen. Um sie herum: Eine bunte Runde aus bekannten Gesichtern, die alle dasselbe wollen: Punkte, Applaus und den Titel „Dancing Star 2026“.

Er kann in der nächsten Folge nicht rausfliegen

„Ninja Warrior Germany“-Kletterer Mattli hängte die Latte für die anderen Kandidaten bei der RTL-Show gleich zu Beginn weit nach oben. Dank des Votums der Zuschauerinnen und Zuschauer erhielt der 31-Jährige in der ersten Ausgabe das sogenannte Direkt-Ticket. Damit kann er in der nächsten Folge von „Let's Dance“ nicht rausfliegen.

Der Schweizer Sportler war auch der Jury-Liebling am Freitagabend. Für seinen Jive, der als anspruchsvoller Tanz gilt, sammelte er 22 Punkte. „Der holt heute das Direkt-Ticket“, prognostizierte nach der Darbietung der eigentlich mehr als kritische „Let's Dance“-Juror Joachim Llambi.

Diese beiden landeten am unteren Ende

„Das war der beste Tanz, den ich jemals in einer Kennenlernshow gesehen habe“, urteilte Llambi fast überschwänglich - und startete auf Instagram direkt ein Voting. Darin forderte er seine rund 125.000 Follower auf abzustimmen, ob Mattli beim nächsten Latein-Tanz mit oder ohne Sakko (also oben ohne) auftreten soll. Die Antwort fiel eindeutig aus.

Weniger überzeugend waren dagegen Social-Media-Star Willi Whey (31) und Internetberühmtheit Vanessa Borck. Llambis Urteil zu der 29-Jährigen: „Wie ein Storch im Salat“. Die beiden konnten in ihren jeweiligen Gruppentänzen nur jeweils zehn Punkte holen.

Jorge hat jetzt gelbe Haare

Für eine kleine Überraschung auf der Jury-Bank sorgte Jorge González, der eine etwas größere Typveränderung hingelegt hat. Statt mit seinen typisch dunklen Haaren überraschte er mit einer gelben Mähne.

In der nunmehr 19. Staffel schickt RTL wieder eine recht „Let's Dance“-typische Promi-Mischung aufs Parkett. Vertreter klassischer Prominenz-Berufe wie der Schauspielerei treffen auf jüngere Internet-Stars sowie Abkömmlinge anderer Formate. Jeder von ihnen bekommt eine Profitänzerin oder einen Profitänzer als Coach an die Seite. Ein Paar gewinnt am Ende einen großen Discokugel-Pokal sowie den Ehrentitel „Dancing Star 2026“.

Das sind die Kandidaten

Mit dabei sind diesmal etwa auch Schauspielerin Esther Schweins (55, „RTL Samstag Nacht“), No-Angels-Sängerin Nadja Benaissa (43), Moderatorin Sonya Kraus (52, „talk talk talk“) sowie Content-Creatorin Betty Taube (31).

Bei den Männern gingen unter anderem der chronisch hibbelige Sänger Ross Antony (51, früher Bro'Sis) und Komiker Simon Gosejohann (50, „Comedystreet“) an den Start. Die überraschendste Figur ist wohl Gustav Schäfer, der als Schlagzeuger von Tokio Hotel bisher im langen Schatten seiner sehr präsenten Bandkollegen Bill und Tom Kaulitz stand.

„Was eine geile Staffel“, kommentierte Twitch-Star Jens „Knossi“ Knossalla, der wie viele andere Promis im Publikum saß.