Leipzigs Bilanz in Top-Spielen: Ein Aussetzer in Stuttgart

Leipzig - Vor dem Duell mit Borussia Dortmund hat sich Marco Rose mit den Leistungen von RB Leipzig gegen Top-Mannschaften der Fußball-Bundesliga zufrieden gezeigt. „Wir hätten sicherlich mehr Punkte holen können, aber insgesamt waren wir da. Wir waren bereit“, sagte der 47-Jährige. Am Samstag kann Leipzig mit einem Sieg gegen den BVB für eine Vorentscheidung im Rennen um Platz vier sorgen.

Rose musste in seiner zweiten Leipziger Saison einen Umbruch meistern. Im Sommer verließen gleich vier absolute Leistungsträger den Club - Christopher Nkunku, Dominik Szoboszlai, Josko Gvardiol und Konrad Laimer schlossen sich anderen Vereinen an. Ex-Manager Max Eberl lag derweil mit den Verpflichtungen von Lois Openda, Benjamin Sesko und vor allem Xavi Simons goldrichtig. „Wir haben einen kompletten Kaderumbruch gehabt im Sommer und nach drei Monaten war das gar kein Thema mehr, weil wir so gut waren und direkt wieder Leistung gezeigt haben, was außergewöhnlich ist“, sagte Stürmer Yussuf Poulsen.

„Kleinigkeiten entscheiden“

Dass Leipzig in der Tabelle nicht besser dasteht, liegt auch an Punktverlusten gegen deutlich schlechter platzierte Mannschaften. Mittlerweile hat sich die Mannschaft wieder stabilisiert und von den letzten 21 möglichen Punkten 19 geholt. Nur das 0:0 gegen den abstiegsbedrohten FSV Mainz 05 passt nicht so richtig in die Reihe.

In Bezug auf die Duelle mit Bayer Leverkusen, Bayern München, dem VfB Stuttgart und Dortmund hat RB zwei Siege und ein Unentschieden aus sieben Spielen geholt. „Wir haben einmal richtig daneben gelegen, was die Leistung betrifft. Das war in Stuttgart, da waren wir schlecht“, sagte Rose. Bei den Schwaben verlor man Ende Januar 2:5. Beim 1:2 in München und dem 2:3 gegen Leverkusen fiel die Entscheidung jeweils erst in der Nachspielzeit. „Wir sind dann auf dem Niveau, wo Kleinigkeiten entscheiden“, sagte Rose.