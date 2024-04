Leipzig - Nach dem Fund einer Leiche in einem Container in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs hat die Polizei nun die Identität des Opfers bekannt gegeben. Es handle sich um einen 43-Jährigen ohne festen Wohnsitz, teilte die Polizei am Montag in Leipzig mit. Die Staatsanwaltschaft Leipzig und die Polizeidirektion Leipzig gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Die Leiche wurde bereits vergangene Woche gefunden. Daraufhin habe die Kriminalpolizei vor Ort Spuren gesichert. Genauere Angaben seien aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit nicht möglich.