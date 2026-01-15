Eine Fahrt auf einem Rettungsboot vor Sylt als Schlüsselerlebnis? Warum Laura Wontorra sich jetzt für die Seenotrettung einsetzt.

Bremen - Fernsehmoderatorin Laura Wontorra ist neue Botschafterin der Seenotretter. Zuvor hatte sie eine Rettungscrew vor der Insel Sylt begleitet, wie die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger mitteilte. „Dabei ist mir klar geworden, wie groß die Verantwortung ist“, sagte die gebürtige Bremerin. In der Hansestadt haben die Seenotretter ihre Zentrale.

„Die Seenotretter liegen mir am Herzen“, sagte Wontorra weiter. „Bei jedem Wetter leisten sie unglaublich wichtige Arbeit“. Wontorra übernimmt das Ehrenamt vom Autor Klaus-Peter Wolf, der für seine Ostfriesland-Krimis bekannt ist. Die Seenotretter sind spendenfinanziert. Im vergangenen Jahr eilten sie 3.300 Menschen zu Hilfe - und damit mehr als im Vorjahr.