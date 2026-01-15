Ein Kinderarzt sitzt wegen Missbrauchsverdacht in U-Haft. Gibt mehrere mutmaßliche Opfer? Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft reichen bis 2016 zurück.

Potsdam/Rathenow - Die Staatsanwaltschaft Potsdam prüft bei ihren Ermittlungen wegen Missbrauchsverdachts gegen einen Kinderarzt, ob es über einen Zeitraum von rund zehn Jahren möglicherweise zu weiteren Taten kam. Die derzeitigen Ermittlungen erstrecken sich auf die Jahre 2016 bis November 2025, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Vormittag sagte. Am Mittwoch berichteten mehrere Medien darüber.

Die Auswertung von sichergestellten Datenträgern hätten diesen Zeitraum ergeben, so die Sprecherin. „Ob dieser Zeitraum gegebenenfalls einer Erweiterung bedarf, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.“ Auf die Frage, um wie viele mögliche Fälle des Missbrauchsverdachts es geht, gibt die Ermittlungsbehörde bislang keine Auskunft.

Bekannt ist, dass ein 45 Jahre alter Mediziner als Kinderarzt der Havelland-Kliniken während des Dienstes im November 2025 in Rathenow ein Kind sexuell missbraucht haben soll. Eine Mutter erstattete Strafanzeige.

Der Arzt sitzt wegen Wiederholungsgefahr in Untersuchungshaft. Es gibt laut Staatsanwaltschaft Anzeichen dafür, dass es weitere Fälle des Missbrauchsverdachts gibt. „Ob diese in einem Zusammenhang mit den Havelland Kliniken stehen - oder überhaupt einen Bezug zur HKG haben – ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen“, teilte die Havelland Kliniken GmbH (HKG) am Mittwoch mit.