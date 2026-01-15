Wunstorf - Wegen einer Störung an den Schienen ist die Strecke der Linie S1 zwischen Wunstorf und Minden derzeit nicht mehr befahrbar. Das teilte eine S-Bahn-Sprecherin mit. Die Sperrung soll voraussichtlich bis 17 Uhr andauern. Ein Busnotverkehr wurde demnach bereits angefragt. Fahrgäste sollten sich vor der Abfahrt informieren, teilte die Sprecherin weiter mit.