Erfurt - Wenn der Landtag am Mittwoch (14.00 Uhr) zu seiner dreitägigen regulären Aprilsitzung zusammenkommt, werden sich die Abgeordneten unter anderem mit der Medikamentenversorgung in Thüringen befassen. In einer von der CDU beantragten Aktuellen Stunde soll es zugleich um die Lage der Apotheken im Land gehen. Auf Antrag der Linken soll es zudem um Schwangerschaftsabbrüche gehen. Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob der Paragraf 218 des Strafgesetzbuchs abgeschafft werden soll, nachdem eine Abtreibung in Deutschland grundsätzlich rechtswidrig ist. Diese Debatte war zuletzt wieder besonders kontrovers geführt worden, nachdem eine von der Bundesregierung eingesetzte Kommission empfohlen hatte, Abtreibungen in den ersten Wochen einer Schwangerschaft zu entkriminalisieren.

Ehe die Abgeordneten sich zu ihrer regulären Sitzung treffen, soll es in einem von der AfD beantragten Sonderplenum (12.00) um Schutzmaßnahmen während der Corona-Pandemie gehen.