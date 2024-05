Berlin - Ein 19-Jähriger ist am Alexanderplatz von einer Gruppe geschlagen und getreten und dabei verletzt worden. In der Nacht zum Sonntag wurde er zunächst mit Glasflaschen beworfen, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag sagte. Als er am Boden lag, sei auf ihn eingeprügelt und eingetreten worden. Die Beamten machten vier Tatverdächtige im Alter von 16, 18, 24 und 25 Jahren aus. Alle wurden nach polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der Grund für die Tat war der Polizei zunächst unklar. Auch die Schwere und Art der Verletzungen des 19-Jährigen war noch nicht bekannt. Gegen die mutmaßlichen Täter wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zuvor berichtete die „B.Z.“.