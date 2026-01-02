Wieder eine Kugelbombe? Am Unfallkrankenhaus Berlin ist ein Kind mit schweren Verletzungen eingeliefert worden. Das Haus spricht von einem „dramatischen Fall“.

Berlin - Ein Kind soll zu Silvester schwerste Verletzungen durch Pyrotechnik davongetragen haben. „Weitere 5 Bölleropfer wurden zu uns ins UKB gebracht. Darunter ein dramatischer Fall eines Kindes mit vermuteter Kugelbomben-Verletzung“, schrieb das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in einem Post auf der Plattform X. Eine Hand sei vollständig zerstört und am Körper müssten weitere tiefe Verletzungen versorgt werden. Zunächst hatte der Rbb berichtet.

Bereits im vergangenen Jahr war ein siebenjähriger Junge in Berlin von einer Kugelbombe lebensgefährlich verletzt worden. Er wurde notoperiert. Zig Operationen folgten. Der Junge ist heute schwer gezeichnet und kämpft um seinen Weg zurück ins Leben.