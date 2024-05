Gleichen - Nachdem einer frei laufenden Katze im Landkreis Göttingen Kopf und Schwanz abgetrennt worden sind, sucht die Polizei den oder die Verantwortlichen. Mutmaßlich mit einem unbekannten scharfen Gegenstand soll die Katze vergangene Woche in Gleichen angegriffen worden sein, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Passanten entdeckten das tote Tier am Freitag an einem Feldweg und verständigten den Eigentümer. Dem Tierhalter zufolge hatte er seine Katze am Morgen des Vortages aus dem Haus gelassen. Von dem Tierquäler oder den Tierquälern fehlte zunächst jede Spur.