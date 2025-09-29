Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Halle kommen fünf Menschen in eine Klinik. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers im Keller.

Halle - Nach einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Halle sind fünf Menschen in ein Krankenhaus gebracht worden. Nach Einschätzung der Feuerwehr wurden sie durch eine Rauchgasintoxikation verletzt, wie die Polizei in Halle mitteilte. Am Vormittag war aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer im Keller des Hauses ausgebrochen. Es wurde gelöscht und der entsprechende Aufgang belüftet. Kriminaltechniker sicherten Spuren, die Brandursachenermittlung läuft. Zum Schaden gab es zunächst keine Angaben.