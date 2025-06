Abwehrspieler Odilon Kossounou kehrt nicht zum Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen zurück. Stattdessen bleibt der Nationalspieler der Elfenbeinküste beim italienischen Club Atalanta Bergamo, an den er bereits in der Vorsaison ausgeliehen war. Der Champions-League-Starter zog die Kaufoption, die Medienberichten zufolge 25 Millionen Euro betragen soll. In Leverkusen hatte der Verteidiger noch einen Vertrag bis 30. Juni 2026.

„Odilon war im erfolgreichsten Jahr der Vereinshistorie ein wichtiger Faktor in unserer Mannschaft“, sagte Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über 24-Jährigen, der mit der Werkself in der Saison 2023/24 die deutsche Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen hatte.