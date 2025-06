Beamtinnen und Beamte des Zolls haben im vergangenen Jahr mehr als 1,9 Milliarden Euro an Steuern und Zöllen in Sachsen-Anhalt kassiert. Wie das Hauptzollamt Magdeburg mitteilte, lag das Aufkommen letztes Jahr in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Den größten Anteil machten demnach mit rund 1,583 Milliarden Euro die Verbrauchsteuern aus, darunter allein etwa 1,417 Milliarden Euro an Energiesteuern.

Zudem wurden Steuerentlastungen in Höhe von rund 202 Millionen Euro gewährt. Die Vollstreckungsstelle in Halle bearbeitete 120.266 Anordnungen und trieb rund 33,86 Millionen Euro an offenen Forderungen ein - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2023 (25,04 Millionen Euro).

Mehr Schäden durch Schwarzarbeit aufgedeckt

Bei der Bekämpfung von Schwarzarbeit deckte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) in 677 Arbeitgeberprüfungen Schäden in Höhe von rund 14,2 Millionen Euro auf - rund fünf Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Insgesamt leitete das Hauptzollamt 2024 mehr als 2.000 Ermittlungsverfahren ein, es wurden Geldstrafen von rund 980.000 Euro und Freiheitsstrafen von insgesamt knapp 25 Jahren verhängt.

Im Kampf gegen Schmuggel und illegale Waren sicherte der Zoll rund 707.000 Zigaretten, etwa 670 Kilogramm Wasserpfeifentabak sowie fast 390 Kilogramm nicht zugelassenes Feuerwerk. Auch Drogen wie Heroin, Amphetamine und Marihuana sowie 32 Waffen oder Waffenteile wurden beschlagnahmt. Insgesamt wurden 199 Strafverfahren eingeleitet.

Export dominiert die Zollabfertigung

Die fünf Zollämter im Land bearbeiteten im vergangenen Jahr rund 241.000 Zollanmeldungen - der Großteil entfiel auf Export. Bei der Abfertigung wurden unter anderem gefälschte Waren im Wert von rund 615.000 Euro festgestellt.

Zum Jahresende 2024 arbeiteten 530 Menschen beim Hauptzollamt Magdeburg, hinzu kamen 60 Auszubildende.