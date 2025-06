Eine Showeinlage endet für zwei junge Motorradfahrer böse. Beide werden mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken gebracht.

Zwei Motorradfahrer sind bei einem Unfall in Halberstadt (Landkreis Harz) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die beiden Männer - ein 25-Jähriger und ein 27-Jähriger - am Freitagabend hintereinander auf dem Hinterrad, einem sogenannten „Wheelie“. Als der vorausfahrende Motorradfahrer plötzlich abbremste, bemerkte der Hintere dies zu spät und fuhr auf. Beide Männer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken nach Halle geflogen.